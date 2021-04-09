09 Апреля 2021
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Происшествия Челябинская область
бастрыкин александр иванович заместитель генерального прокурора рф (2008) | Фото: Накануне.RU

Бастрыкин потребовал объяснить, почему закрыли дело о призывах к массовому убийству в Челябинске

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал разобраться, почему было прекращено уголовное дело против молодого человека, который был задержан после поста в соцсети с призывом к массовому убийству в Челябинске.

"Александр Бастрыкин дал указание руководству следственного управления по Челябинской области доложить, какими основаниями руководствовались следователи, принимая решение о прекращении уголовного производства", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК.

Молодой человек был задержан после поста в соцсети. Было возбуждено уголовное дело о приготовлении к массовому убийству. На этой неделе стало известно, что уголовное дело в отношении "колумбайнера" прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

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Бастрыкин потребовал объяснить, почему закрыли дело о призывах к массовому убийству в Челябинске

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Теги: массовое убийство, соцсети, Александр Бастрыкин, уголовное дело,



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