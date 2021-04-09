09 Апреля 2021
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Экономика В бывшем СССР
Трубная металлургическая компания (2020) | Фото: tmk-group.ru

ТМК будет содействовать модернизации газотранспортной системы Узбекистана совместно с ENTER Engineering и Российским экспортным центром

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), Российский экспортный центр и один из крупнейших подрядчиков в нефтегазовой сфере Республики Узбекистан ENTER Engineering подписали меморандум о научно-техническом и инвестиционном сотрудничестве для модернизации газотранспортной системы (ГТС) Узбекистана. Объём инвестиций в рамках проектов сотрудничества может превысить 180 млн долларов США, сообщили в пресс-службе ТМК.

Меморандум предполагает поиск совместных направлений деятельности в рамках программы модернизации узбекской ГТС. Сотрудничество призвано удовлетворить потребности рынка страны в стальных трубах, содействовать разработке новых видов трубной продукции, оптимальных схем поставок и эффективных финансово-инвестиционных решений для достижения общих целей.

"ТМК сотрудничает с Узбекистаном на протяжении 17 лет и является одним из основных поставщиков трубной продукции для ряда отраслей экономики страны. Компания рассматривает рынок Узбекистана как перспективный, так как в ближайшие годы в стране планируется реализация масштабных проектов строительства и реконструкции участков магистральных газопроводов в рамках утвержденной концепции развития газотранспортной системы. Уверен, что подписанный меморандум позволит укрепить партнёрские связи, удовлетворить потребности компаний Республики Узбекистан в высокотехнологичной трубной продукции и расширить присутствие ТМК на этом рынке", — отметил директор по продажам ТМК Денис Приходько.

ТМК начала отгрузки трубной продукции в Узбекистан в 2004 году и в период 2004-2019 гг. поставила в страну 670 тыс. тонн труб. Сегодня основную долю в структуре отгрузок составляют трубы нефтегазового сортамента, включая продукцию с инновационными резьбовыми соединениями, устойчивыми к экстремальным условиям. При этом у компании есть опыт поставок в Узбекистан труб большого диаметра для строительства магистральных газопроводов, в том числе для эксплуатации в средах, содержащих сероводород. Недавно вошедшие в состав ТМК Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы (ЧТПЗ и ПНТЗ) также давно работают на рынке Узбекистана и реализуют газотранспортные проекты на территории стран СНГ. ЧТПЗ и ПНТЗ поставляли трубы для газопровода-коллектора на месторождении "Самантепе" в Республике Узбекистан, газопровода "Сарыарка" для газификации города Нур-Султан в Республике Казахстан, участка газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) на территории Туркменистана и других проектов.

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ТМК будет содействовать модернизации газотранспортной системы Узбекистана совместно с ENTER Engineering и Российским экспортным центром

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Теги: Трубная металлургическая компания, газотранспортная система, сотрудничество



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