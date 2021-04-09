09 Апреля 2021
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Политика За рубежом
Джо Байден вице-президент США (2011) | Фото:gdb.rferl.org

Госдеп объяснил резкое высказывание Байдена о Путине

Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил слова президента Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине политическим прагматизмом. Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post.

Отвечая на вопрос о том, как Байден позволяет себе скандальные заявления в адрес Путина и одновременно говорит о сотрудничестве, госсекретарь напомнил о подходе "realpolitik", пишет Regnum.

По его словам, с одной стороны, президенту необходимо привлекать Москву к ответственности за "враждебные действия", а, с другой стороны, Байден остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес.

Напомним, президент США Джо Байден в записанном 16 марта интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Президент РФ предложил Байдену поговорить в онлайн-формате: "Фактически в прямом эфире. Но без всяких задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии". В свою очередь американская сторона не поддержала предложение президента России.

После высказывания президента США Джозефа Байдена посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов был приглашен в Москву. Как сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, с ним пройдут консультации, цель которых - выяснить, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.

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Госдеп объяснил резкое высказывание Байдена о Путине

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Теги: джо байден, владимир путин, госдеп



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