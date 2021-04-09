Дополнительные финансы, развитие спорта и увеличение зарплат медиков и учителей - главные итоги визита в Курган сенаторов

Губернатор Курганской области после двухдневного визита в регион сенаторов Совета Федерации заявил о корректировке системы начисления заработных плат врачам и учителям. По словам главы региона, увеличение зарплат этим бюджетным специалистам возможно, выровняв показатели через установление единой базовой федеральной тарификации оплаты труда.

"Такое предложение мы направили в федеральный центр и обсудили с сенаторами. Надеемся, что нас поддержат", - написал Вадим Шумков на своей странице в соцсети.

Сенаторы Константин Долгов, Елена Перминова, Сергей Муратов и Денис Гусев, подводя итоги своего визита в регион, отметили положительную динамику развития Курганской области.

Как сообщил зампред главы комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, средства, выделяемые Зауралью в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития, работают.

"Мы посмотрели строящиеся индустриальные парки, действующие производства. Увидели, что те деньги, которые выделяются региону в рамках программы ИПСЭР, реально работают и помогают предпринимателям создавать точки роста. На выходе это новые рабочие места для населения и новые собственные технологии", - сообщил Константин Долгов.

Он добавил, что в дополнении к 3,5 млрд рублей, выделенным региону по линии Фонда развития промышленности, Зауралью необходимы дополнительные финансовые вливания.

"Мы обсудили с Вадимом Шумковым пути увеличения поддержки по линии Фонда. Акцентирую внимание на том, что мы приехали не с инспекцией, мы не контрольная структура. Мы здесь, чтобы помогать. Ни одно предложение, с которыми к нам здесь обратились власти или предприниматели, не останется без внимания. Будем по ним отрабатывать с профильными министерствами и ведомствами", - пояснил Константин Долгов.

Важно отметить, что по итогам первого года реализации программы развития, Курганская область стала самым успешным из всех десяти регионов, которые участвуют в данной программе.

"Мы передвигаем деньги на стимулирование приобретения нового оборудования, потому что по прошлому году было огромное количество заявок от предприятий и малого бизнеса на эту меру поддержки. А на выходе нам это дает сотни новых рабочих мест, десятки новых производств", - подчеркнул Вадим Шумков.

Возвращаясь к теме увеличения зарплат медикам и учителям, Вадим Шумков подчеркнул, что 500 млн руб. в 2020 году было выделено учителям, сотрудникам органов местного самоуправления и работникам медучреждений.

"Для нашего бюджета это была огромная сумма. Но, если считать её на всех, очевидно, что этих мер крайне недостаточно. Заработная плата сотрудников бюджетной сферы напрямую зависит от состояния бюджета. А медиков - в первую очередь от финансовых отчислений в ТФОМС, которые мы с вами делаем. Эти отчисления малы. Чтобы они выросли, зарплаты должны быть не только достойными, но и "белыми", - отметил губернатор Курганской области.

Глава региона добавил, что врач в Кургане не должен получать в 3-5 раз меньше, чем врач, например, из Москвы, работая точно такое же количество часов.

Также на этой неделе в Кургане работал первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров. Он принял участие в награждении зауральских кёрлингистов, осмотрел спортивные объекты в Кургане, а также пообщался с губернатором. На встрече Вадим Шумков отметил, что по федеральному проекту "Спорт – норма жизни" в Зауралье через два года начнут строить новую ледовую арену.

"В 2023 году должны начать строительство новой ледовой арены. Мы просим рассмотреть возможность сдвинуть заложенные в плане на 2024 год средства на 2023 год, чтобы построить объект быстрее", - сказал губернатор.

Азат Кадыров заявил, что вопрос необходимо рассмотреть дополнительно, но если будет проект и готовый участок земли, вероятность положительного решения выше. По мнению Вадима Шумкова, инвесторов нужно чаще привлекать для строительства и обслуживания спортивных объектов. Схема проста - они будут строиться в рамках федеральных программ, но сначала будут проходить через аукцион, чтобы получить финансовые вливания от коммерческих структур. Выгода для инвесторов в этом случае - получение больших региональных льгот.