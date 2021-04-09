Матвиенко сообщила, что потери РФ от эпидемии меньше, чем в других странах

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия выходит из эпидемии COVID-19 с меньшими издержками и потерями, чем многие другие государства.

По ее словам, система здравоохранения РФ в целом выдержала испытание коронавирусом. Как считает спикер, России сможет отменить ограничения раньше других стран и вступить в "новое постковидное время", пишет "Парламентская газета".

Ранее Матвиенко сообщила, что спрос за рубежом на вакцины от коронавируса российского производства постоянно растет, поэтому Россия наращивает их производство за пределами страны.