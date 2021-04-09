09 Апреля 2021
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Общество В России
Перчатки, маска, антисептик (2021) | Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Матвиенко сообщила, что потери РФ от эпидемии меньше, чем в других странах

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия выходит из эпидемии COVID-19 с меньшими издержками и потерями, чем многие другие государства.

По ее словам, система здравоохранения РФ в целом выдержала испытание коронавирусом. Как считает спикер, России сможет отменить ограничения раньше других стран и вступить в "новое постковидное время", пишет "Парламентская газета".

Ранее Матвиенко сообщила, что спрос за рубежом на вакцины от коронавируса российского производства постоянно растет, поэтому Россия наращивает их производство за пределами страны.

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Матвиенко сообщила, что потери РФ от эпидемии меньше, чем в других странах

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Теги: Матвиенко, вакцина, эпидемия



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Ранее 09.04.2021 04:01 Мск Матвиенко: РФ наращивает производство вакцин за рубежом

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