Продукты продолжают дорожать: о росте цен заявили производители майонеза и соусов

Крупные российские производители майонеза и соусов предупредили торговые сети о повышении отпускных цен с апреля в среднем на 10%.

Это объясняется продолжающимся ростом стоимости масла, упаковки и топлива. По некоторым данным, ситуация может стабилизироваться после введения пошлины на экспорт масла. Однако не исключается, что в середине года цены поднимут поставщики почти всего продовольствия, пишет "Коммерсант".

Михаил Мишустин утвердил продление соглашения о стабилизации цен на сахар-песок и подсолнечное масло. По первому продукту соглашения продляются до 1 июня этого года, по второму – до 1 октября.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников признал, что если соглашения будут расторгнуты, это приведет к быстрому и высокому росту цен на указанные продукты и, по цепочке, подорожанию других продуктов.

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