Матвиенко: РФ наращивает производство вакцин за рубежом

Спрос за рубежом на вакцины от коронавируса российского производства постоянно растет, поэтому Россия наращивает их производство за пределами страны.

Как сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, при этом удовлетворяется потребности в препаратах внутри РФ. Она отметила, что эпидемия COVID-19 является бедой для всего человечества, поэтому преодолеваться должна совместными усилиями. пишет "Парламентская газета".

Напомним, представители российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и правительства Германии начали переговоры о поставке вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом в твиттере сообщает сам производитель.