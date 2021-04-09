09 Апреля 2021
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Общество За рубежом
флаг Черногории (2019) | Фото: viza.guru

Черногория продлила безвизовый въезд для российских граждан

Правительство Черногории продлило период безвизового въезда для россиян до 31 октября текущего года.

Граждане России могут въезжать, пересекать территорию и пребывать в Черногории до 90 дней с действующим загранпаспортом. Виза при этом не требуется.

При этом для тех, кто едет в Черногорию работать или учиться, виза потребуется, сообщает ТАСС.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложить Роспотребнадзору отправить специалистов с проверкой в те страны, куда россияне собираются отдыхать на майские праздники. Володин напомнил, что после его высказывания в адрес Черногории власти этой страны объявили о готовности принять российских специалистов.

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Черногория продлила безвизовый въезд для российских граждан

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Теги: Черногория, визы, россияне



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