Песков: Перемещение российских военных - реакция на обстановку на Украине

Перемещение российских военных по территории страны является реакцией на неспокойную ситуацию, которая наблюдается на Украине.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, маневры не связаны с реакцией властей на внутреннюю обстановку. "…И конечно, когда мы имеем у наших границ такой неспокойный регион, как Украина, с потенциалом возобновления военных действий, конечно же, мы на это чутко реагируем",— сообщил пресс-секретарь президента России.

Ситуация в Донбассе обострилась в конце марта. Ранее США попросили Россию объяснить происходящее на границе с Украиной. Представитель Госдепа Нед Прайс назвал это "провокацией". Отмечается, что американские власти будут обеспокоены любыми действиями Москвы, которые направлены на устрашение украинской стороны, заявил он. Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал украинскому коллеге помощь США в случае "военной агрессии" со стороны России.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.