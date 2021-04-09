09 Апреля 2021
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Политика За рубежом
американский эсминец &quot;Джон С. Маккейн&quot; (2017) | Фото: golos-ameriki.ru

США могут отправить военные корабли в Черное море

Американские власти не исключают отправку своих военных кораблей в Черное море в ответ на усиление военного присутствия РФ у границ Украины.

В настоящее время Вашингтон не рассматривает концентрацию российских сил как подготовку к наступательным действиям, исходя из того, что Москва проводит учения, и разведка не выявила приказов к дальнейшим действиям, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Ситуация в Донбассе обострилась в конце марта. Ранее США попросили Россию объяснить происходящее на границе с Украиной. Представитель Госдепа Нед Прайс назвал это "провокацией". Отмечается, что американские власти будут обеспокоены любыми действиями Москвы, которые направлены на устрашение украинской стороны, заявил он. Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал украинскому коллеге помощь США в случае "военной агрессии" со стороны России.

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США могут отправить военные корабли в Черное море

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Теги: Черное море, США, корабли



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