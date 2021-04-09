Минфин считает налоговую нагрузку на россиян одной из самых низких в мире

Министерство финансов РФ назвало налоговую нагрузки граждан страны одной из самых низких в мире.

По данным ведомства, налоговая нагрузка "практически не меняется", находясь на одном уровне "многие годы". "Одновременно с этим в России действует большое количество налоговых вычетов, направленных на социальную поддержку граждан",— отмечает Минфин.

Министерство напомнило, что ставки НДФЛ в России составляют 13% и 15%, тогда как в других странах могут достигать 35%.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, 36% респондентов считают налоговую нагрузку на население чрезмерной. Налоги в России считают низкими только 1% опрошенных, сообщает "Коммерсант".