09 Апреля 2021
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Экономика В России
коллаж, налог, налоги, самозанятый, налог для самозанятых граждан (2019) | Фото: Накануне.RU

Минфин считает налоговую нагрузку на россиян одной из самых низких в мире

Министерство финансов РФ назвало налоговую нагрузки граждан страны одной из самых низких в мире.

По данным ведомства, налоговая нагрузка "практически не меняется", находясь на одном уровне "многие годы". "Одновременно с этим в России действует большое количество налоговых вычетов, направленных на социальную поддержку граждан",— отмечает Минфин.

Министерство напомнило, что ставки НДФЛ в России составляют 13% и 15%, тогда как в других странах могут достигать 35%.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, 36% респондентов считают налоговую нагрузку на население чрезмерной. Налоги в России считают низкими только 1% опрошенных, сообщает "Коммерсант".

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Минфин считает налоговую нагрузку на россиян одной из самых низких в мире

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Теги: Минфин, налоги



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