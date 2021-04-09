Козак заявил о намерении защищать россиян в случае войны в Донбассе
Если украинские власти начнут боевые действия в Донбассе, это станет "началом конца" для Киева, сообщил заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак.
По его словам, в случае возобновления масштабных военных действий в Донбассе, Москва будет вынуждена встать на защиту своих граждан.
Замглавы отметил, что вооруженные формирования ДНР и ЛНР "достаточно закаленные в боях и в состоянии удерживать атаку", но "все зависит от другой стороны", сообщает РИА "Новости".
Напомним, президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, одной из основных тем стало обострение ситуации в Донбассе.
Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который "целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения".
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