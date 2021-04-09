Роскомнадзор подал иск к "Первому каналу"

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу обратилось с иском в суд к "Первому каналу" о привлечении к ответственности за нарушение требований ведения лицензируемой деятельности.

Первое заседание назначено на 6 мая. Претензии к телеканалу вызваны трансляцией в эфире материалов СМИ-иностранного агента без маркировки.

Статья КоАП, по которой ведомство намерено привлечь "Первый канал" к ответственности, предусматривает для юридических лиц предупреждение или штраф от 30 тыс. до 40 тыс. руб., сообщает "Коммерсант".