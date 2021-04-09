Президент назначил Алексея Русских врио губернатора Ульяновской области

Российский президент Владимир Путин принял отставку главы Ульяновской области Сергея Морозова.

Врио назначен Алексей Русских, сказано в указе на сайте Кремля. В разговоре с Русских Путин сообщил, что рассчитывает на "обновление кадров" в области.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку по собственному желанию. В обращении к жителям региона он заявил, что собирается баллотироваться в Госдуму на предстоящих выборах, чтобы продвигать интересы области на федеральном уровне. Он также сообщил, что руководить регионом должна более молодая команда. Сам он находился на посту губернатора более 16 лет.

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