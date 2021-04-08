РФПИ договаривается с Германией о поставке "Спутник V"

Представители российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и правительства Германии начали переговоры о поставке вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом в твиттере сообщает сам производитель.

Напомним, что власти Баварии, которые в марте планировали начать производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявили о намерении закупить 2,5 млн уже готовых доз.

Ранее мы также писали, что Германия готова к заключению двустороннего соглашения о покупке "Спутника V" без разрешения Еврокомиссии, которая заключать такой договор не хочет. Правда, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сказал, что для этого вакцину все равно должны одобрить в ЕС.