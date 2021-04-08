В Сургуте задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске 30 лет

Полиция Сургута задержала 66-летнего местного жителя, который 30 лет находился в федеральном розыске за вымогательство. Обнаружить мужчину получилось из-за его ссоры с коллегой, в ходе которой задержанный выстрелил мужчине в живот.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе местного управления МВД, после инцидента 31-летний пострадавший обратился в правоохранительные органы. Как выяснилось, после случившегося пенсионер собирался уехать из Сургута, однако задержание помешало его планам. Полицию также смутили документы мужчины.

В результате по отпечаткам пальцев были установлены настоящие персональные данные. Задержанный около 30 лет проживал под чужим именем и фамилией, так как в ноябре 1991 г. был объявлен в федеральный розыск за совершение вымогательства в городе Красноярске.

Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ "Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью". Кроме того, пенсионер также понесет наказание за преступление 30-летней давности.