"Я умер из-за безразличия политиков". Мексиканский депутат приехал на встречу с журналистами в гробу

Мексиканских журналистов, прибывших на встречу с кандидатом в депутаты от партии Partido Encuentro Social Карлосом Майорга, удивило весьма эксцентричное появление спикера на площадке. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Mexico News Daily, политик прибыл на встречу с местными жителями в гробу.

Из катафалка гроб снимали мужчины, одетые в костюмы индивидуальной защиты. В полной тишине из него вылез Майорга, после чего с серьезным лицом перешел к своей речи. По словам политика, данный жест можно расценивать как критику действующей власти, которая "безразлична на фоне разгула преступности и развития коронавирусного кризиса".

"Я Карлос Майорга, и я один из 1,5 миллиона жителей Сьюдад-Хуарес, штат Чиуауа, Мексика, кто умер из-за безразличия политиков", – заявил кандидат в депутаты.

Своими действиями политик также стремился выразить свои соболезнования всем людям, чьи близкие и родные скончались из-за халатности правительства, которое, как считает Майорга, не заботится о жизни людей и позволяет бесчинствовать организованной преступности.