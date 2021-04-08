Бешенство лисы стало причиной карантина в Саратове

На территории Саратова введен карантин из-за бешенства у лисы, обнаруженной на придомовой территории одного из домов. Соответствующее постановление подписал вице-губернатор Игорь Пивоваров.

Дикое животное обнаружили у многоквартирного дома на ул. Строителей, 8А (3-й подъезд). В связи с этим город объявляется неблагополучным пунктом по заболеванию бешенством животных, а на его территории с 6 апреля 2021 года установлен карантин. Снят он будет через 60 дней после убоя последнего животного, у которого заподозрено бешенство.

Таким образом, в течение минимум двух месяцев в Саратове запрещены: проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы города, а также отлов там диких животных для вывоза в зоопарки.