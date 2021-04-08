Врио главы Ульяновской области назначен Алексей Русских

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Ульяновской области Сергея Морозова и этим же указом назначил сенатора Алексея Русских временно исполняющим обязанности губернатора.

"Принять отставку губернатора Ульяновской области Морозова С. И. по собственному желанию. Назначить Русских Алексея Юрьевича временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ульяновской области", – говорится в указе.

Напомним, в своем обращении к жителям региона Морозов заявил, что собирается баллотироваться в Госдуму на предстоящих выборах, чтобы продвигать интересы области на федеральном уровне. Он также сообщил, что руководить регионом должна более молодая команда. Сам он находился на посту губернатора более 16 лет.

В "Единой России" пока не принимали решение о включении Сергея Морозова в федеральный список партии на выборах в Госдуму. Также партия не предлагала губернатору Ульяновской области возглавить региональный список.