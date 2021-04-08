08 Апреля 2021
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Экономика В России Москва
(2006) | Фото: blogsofbainbridge.typepad.com

Больше четверти школ платят за подключение к интернету два раза больше среднего по рынку - Путин

Владимир Путин призвал правительство помочь регионам с подключением школ к высокоскоростному интернету.

На совещании у президента, посвященном исполнению посланий за 2019 и 2020 годы, вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что из 45 тыс. российских школ к интернету уже подключены 34 тыс., остальные планируется подключить до конца 2021 года.

Путин отметил, что эти планы вполне можно реализовать в обозначенные сроки. Но он попросил кабинет министров обратить внимание, во-первых, на то, что есть небольшое количество школ, где вообще нет интернета – даже работающего на минимальных скоростях, а во-вторых, президент раскритиковал стоимость подключения. "22% школ платят за подключение в два раза больше, чем в среднем по России, а 6% платят в три раза больше. С этим надо разобраться. Могут быть объективные вещи, но может надо как-то и помочь", - заметил глава государства.

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Больше четверти школ платят за подключение к интернету два раза больше среднего по рынку - Путин

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Теги: подключение интернета, школы, доступ в интернет



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