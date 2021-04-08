Путин поручил ФАС проверить рост стоимости жилья в регионах

Владимир Путин на совещании по исполнению его посланий за 2019 и 2020 годы поручил Федеральной антимонопольной службе проверить рост цен на жилье в регионах.

"Есть проблема роста цены. Это не просто рост цены, это существенный рост. В среднем по России 12%, но наибольшая динамика – до 30%. Понятно Дальний Восток подскочил, но в европейской-то части?! Конечно надо создавать дополнительное предложение, но надо посмотреть на эту проблему и с точки зрения ФАС", - высказался президент после доклада вице-премьера Марата Хуснуллина, который заявил о наличии множества факторов роста цен.

Хуснуллин заявил, что досрочно была достигнута цель по снижению средней ставки по ипотеке – она в итоге составила 7,5%. "Но выросли и цены. Где-то цена даже упала, где-то выросла. Суммарно по стране выросла цена на 13%. Но у этого были и другие причины, связанные с пандемией. Главный выход – увеличивать объем предложения. Инвесторы верят, что программа жилищного строительства будет развиваться, и вкладываются в проекты. Ввод жилья в 2020 году - 82 млн кв.м. – это на уровне 2019 г. (+0,2%). Строительная отрасль не упала в объемах", - заявил Хуснуллин.

Он, кстати, добавил, что у правительства уже есть предложения по использованию средств ФНБ на строительство инфраструктуры, в том числе и дорог.