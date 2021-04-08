08 Апреля 2021
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Шарташский лесной парк (2021) | Фото: Накануне.RU

"Исподтишка строить не будут. Я гарантирую": мэр Екатеринбурга возьмет на контроль ситуацию с возведением логопарка на Шарташе

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отреагировал на нарастание протестных настроений на берегу озера Шарташ. Местные жители протестуют из-за строительства логистического центра.  В настоящий момент рабочие вырубают деревья в природоохранной зоне. Глава города пообещал взять ситуацию на контроль, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU.

"Никто ничего там исподтишка строить не будет. Все процедуры, требующие общественных обсуждений будут проведены и любое малейшее сомнение в части городской среды приведет к корректировке проекта. По заявке инвестора там предполагается реализация крупного инфраструктурного проекта, который не предполагает строительство каких – то вредных производств и негативного влияния на экологическую ситуацию, в частности грузовые перевозки. Мы говорим, что Екатеринбург это крупнейший логистический центр не только Урала, но и Западной Сибири и эти компетенции только растут. Это минимальное воздействие", - высказался Орлов.

Также , по данным градоначальника, данный участок земли , где планируется строительство является частной территорией. Оспорить данный факт можно только через суд.

Также мэр выразил сомнения, что данные работы могут как – то повлиять на озеро Шарташ и его состояние.

Напомним, что накануне местные жители пришли  к месту вырубки деревьев иустроили бурную дискуссию с представителем застройщика.

Основные претензии пришедших сводятся к нескольким пунктам: Жители не понимают, почему не было общественных слушаний перед тем, как принимать решение о строительстве парка, на публичной кадастровой карте земли обозначены как предназначенные для сельскохозяйственного использования, что противоречит целям строительства, происходит гибель деревьев, относящихся к Шарташскому лесопарку, огромное число фур логопарка ухудшат экологию.

 

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"Исподтишка строить не будут. Я гарантирую": мэр Екатеринбурга возьмет на контроль ситуацию с возведением логопарка на Шарташе

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Теги: Алексей Орлов, логопарк, Шарташ, протест



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