08 Апреля 2021
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Экономика В России Москва
инфляция, продукты, бедность, магазин, продуктовая корзина (2015) | Фото: reporter-ua.com

Социальные пособия позволят 33-55% бедных россиян выйти из этой категории - Голикова

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова считает, что социальные пособия в виде выплат на детей позволят выйти из бедности 32-55% семей, которые сейчас относятся к этой категории. Правда, это может случиться лишь тогда, когда все граждане, имеющие право на пособие, будут его получать. Да и "выйти из бедности" по правительственным оценкам – это всего лишь стать получателем дохода больше прожиточного минимума (11,2 тыс. руб.).

Голикова рассказала о мерах социальной поддержки на совещании у Владимира Путина, где обсуждалось выполнение его посланий за 2019 и 2020 гг.

По словам вице-премьера, в марте 2021 года родилось на 15,2% больше детей, чем в марте 2020 года. В 38 регионах превышен этот среднероссийский показатель. "Но мы понимаем неустойчивость этой тенденции", - отметила Голикова.

Среди других мер поддержки она выделила социальный контракт: 46,5% россиян, заключивших его, вышли на уровень дохода более прожиточного минимума. Правда, в масштабах страны мера ничтожно малая: на 10 марта заключено только около 14 тыс. таких контрактов.

Владимир Путин же, отвечая на доклад Голиковой, попросил уделить больше внимание ситуации с новыми местами в яслях. "Было некоторое отвлечение предусмотренных ранее средств – до 10% в связи с ковидом несчастным этим. Растащили немного эти деньги по разным направлением. Разница вроде как небольшая, но ликвидирована очередь только в 28 регионах. Надо обратить внимание на процедуры и на стоимость. Если бы рачительно подошли, то всю бы программу выполнили. Стоимость одного места минимальная по стране 835 тыс. руб., но есть и 1,5 млн руб. и это совсем рядом регионы. Странно, что такая разница. За этим надо внимательно посмотреть. И темпы ввода, и порядок, и стоимость. По большинству субъектов тендерные процедуры с одним участником – отсюда и стоимость", - прокомментировал президент.

Также он отметил отставание по программе оказания первичной медико-санитарной помощи населению.

Сама же Голикова обратила внимание на случаи отравления школьников в учебных заведениях, когда рассказывала про обеспечение младших классов бесплатным горячим питанием. "Есть случаи отравления школьников. Совсем недавно было в Красноярске, Бурятии. До 15 апреля все регионы должны отчитаться по мерам реагирования на ситуацию", - добавила вице-премьер.  

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Социальные пособия позволят 33-55% бедных россиян выйти из этой категории - Голикова

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Теги: социальные пособия, выплаты на детей, татьяна голикова, борьба с бедностью



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