На Южном Урале на главу поселения завели уголовное дело за махинации с квартирами

Глава Кумлякского сельского поселения Челябинской области подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2008-2011 гг. подозреваемый знал, что две квартиры в селе Кумляк являются федеральной собственностью и находятся в оперативном управлении областного учреждения, изготовил решение о признании их бесхозным имуществом и принятии в муниципальную собственность. После этого передал квартиры для проживания по договорам социального найма двум знакомым местным жителям.

Они в дальнейшем оформили права собственности на данные квартиры. Ущерб составил более 1,7 млн руб.