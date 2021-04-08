Драмтеатр Нижневартовска победил в конкурсе "Формула хороших дел"

В Нижневартовске наградили победителей шестого грантового конкурса "Сибура" "Формула хороших дел". Благодаря поддержке компании в этом году нижневартовские организации реализуют восемь проектов. По словам заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города Ирины Воликовской, все проекты направлены на развитие городской инфраструктуры, культуры, продвижение новых технологий и практик в сфере образования, социального обслуживания, на охрану природы, популяризацию спорта, сообщили Накануне.RU в мэрии.

""Сибур" – одно из самых социально-ориентированных предприятий города. Компания позволяет многим организациям Нижневартовска получить гранты на реализацию мероприятий, которые любят и ценят жители нашего города, - сказала Ирина Воликовская. – Благодаря воплощению таких интересных идей наш город становится лучше".

Победителей поздравил советник генерального директора по связям с органами государственного управления АО "СибурТюменьГаз" по ХМАО - Югре и ЯНАО Сергей Виноходов.

"Конкурс "Формула хороших дел" организация реализует с 2016 г., - сказал Сергей Виноходов. – В этом году от вартовчан поступило 19 заявок. Среди критериев оценивания – социальная значимость проекта, чёткая цель и её достижимость, план реализации, показатели охвата жителей города и другие. Специальная комиссия, в которую входят независимые эксперты, определила восемь победителей. Все они предложили качественные проекты, которые принесут пользу жителям и городу".

Среди победителей – местная общественная организация "Работающая молодёжь города Нижневартовска" с проектом "Сибур – Хим-клуб", направленным на профориентацию детей и подростков, Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания населения с проектом "Программа организации деятельности в рамках реализации технологии "Тренировочная квартира "Особый дом", дирекция спортивных сооружений с проектом "Школа юного арбитра", участники которого в дальнейшем будут привлекаться к судейству соревнований по баскетболу.

Грантовую поддержку "Сибура" получил проект "Литературный сквер". Как рассказала директор МБУ "Библиотечно-информационная система" Ирина Ивлева, в результате реализации проекта будет создано новое общественное пространство, расположенное около Центральной городской библиотеки. Выбранная концепция ориентируется на архитектурный стиль города, сочетает в себе красоту и практичность. Литературный сквер станет новым местом отдыха для вартовчан.

Среди победителей шестого конкурса "Формула хороших дел" – городской драматический театр с проектом "Проведение седьмого Международного театрального фестиваля спектаклей малых форм "Северные встречи". В рамках фестиваля в Нижневартовск будут приглашены театральные коллективы из разных городов России и мира. Также состоится в Нижневартовске фестиваль "Мóсты". Проект некоммерческой организации "АртСреда", направленный на поддержку и реализацию творческих идей креативного кластера на территории города Нижневартовска. Все проекты будут реализованы в текущем году.