08 Апреля 2021
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Экономика В России Москва
материнский капитал (2016) | Фото:Накануне.RU

7 млн семей, получивших маткапитал, направили его на улучшение жилищных условий – Голикова

Более 7 млн семей, получивших материнский капитал, направили его на улучшение жилищных условий. "Жилье остается главной темой для российских семей", - констатировала вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. Она выступила с докладом на совещании у президента, где сегодня подводят итоги реализации посланий главы государства за 2019 и 2020 годы.

По словам Голиковой, всего маткапитал за время со старта выплат получили 11,1 млн российских семей. Более 80% подали заявление для того, чтобы использовать эти средства.

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7 млн семей, получивших маткапитал, направили его на улучшение жилищных условий – Голикова

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Теги: маткапитал, жилье, татьяна голикова



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