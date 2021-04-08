Директора школы из Асбеста, осужденную за хищения, исключат из "ЕР"

Директора школы №21 в Асбесте и по совместительству депутата гордумы от "ЕР" Евгению Смирнову, осужденную на 4,5 годам за хищение свыше 3,5 млн руб., собираются исключить из партии. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения "Единой России".

Членство Смирновой в партии было приостановлено еще 4 августа 2020 г., когда она стала проходить по делам о "мошенничестве" и "растрате". Решение было принято единогласно. Теперь, в связи с обвинительным заключением, в ближайшем времени будет решен вопрос об исключении Евгении Смирновой из партии.

Напомним, что по версии следствия, подсудимая трудоустраивала в школу "мертвые души", которыми выступали родственники и знакомые "единоросса". Помимо того, что женщина забирала всю начисляемую зарплату "сотрудников" себе, она также закупала оборудование на бюджетные средства, которое в дальнейшем использовала для наживы. По словам депутата гордумы Натальи Крыловой, теперь проверка должна состояться в управлении образования, главой которого была в свое время глава города Наталья Тихонова, и в администрации. Депутат сомневается, что руководство Асбеста на протяжении многих лет не замечало мошеннических схем Смирновой.