08 Апреля 2021
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единая россия, банер, логотип (2020) | Фото: https://vk.com/wall180881822_78159?z=photo180881822_457282544%2Fwall180881822_78159

Директора школы из Асбеста, осужденную за хищения, исключат из "ЕР"

Директора школы №21 в Асбесте и по совместительству депутата гордумы от "ЕР" Евгению Смирнову, осужденную на 4,5 годам за хищение свыше 3,5 млн руб., собираются исключить из партии. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения "Единой России".

Членство Смирновой в партии было приостановлено еще 4 августа 2020 г., когда она стала проходить по делам о "мошенничестве" и "растрате". Решение было принято единогласно. Теперь, в связи с обвинительным заключением, в ближайшем времени будет решен вопрос об исключении Евгении Смирновой из партии.

Напомним, что по версии следствия, подсудимая трудоустраивала в школу "мертвые души", которыми выступали родственники и знакомые "единоросса". Помимо того, что женщина забирала всю начисляемую зарплату "сотрудников" себе, она также закупала оборудование на бюджетные средства, которое в дальнейшем использовала для наживы. По словам депутата гордумы Натальи Крыловой, теперь проверка должна состояться в управлении образования, главой которого была в свое время глава города Наталья Тихонова, и в администрации. Депутат сомневается, что руководство Асбеста на протяжении многих лет не замечало мошеннических схем Смирновой.

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Директора школы из Асбеста, осужденную за хищения, исключат из "ЕР"

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Теги: Евгения Смирнова, хищение, Единая Россия



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Ранее 08.04.2021 10:14 Мск "Единоросса"-директора школы из Асбеста приговорили к 4,5 годам за хищение 4 млн рублей

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