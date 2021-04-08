Путин обратил внимание Меркель на провокации Киева в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, одной из основных тем стало обострение ситуации в Донбассе.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который "целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения".

Также была подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения украинской стороной ранее достигнутых договоренностей по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса.

Ситуация в Донбассе обострилась в конце марта. Ранее США попросили Россию объяснить происходящее на границе с Украиной. Представитель Госдепа Нед Прайс назвал это "провокацией". Отмечается, что американские власти будут обеспокоены любыми действиями Москвы, которые направлены на устрашение украинской стороны, заявил он. Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал украинскому коллеге помощь США в случае "военной агрессии" со стороны России.