Пенсионерка из Перми попыталась вывезти в Прагу 18 тысяч долларов

Пенсионерка из Перми привлечена к ответственности за незадекларированные денежные средства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Орджоникидзевского суда Перми.

22 июля 2019 г. женщина, вылетая в Прагу, не задекларировала денежные средства на сумму в эквиваленте $18,7 тыс. Это обнаружили сотрудники таможни аэропорта Шереметьево. В отношении пенсионерки был составлен административный протокол.

17 июня прошлого года женщину мировой судья судебного участка № 1 Орджоникидзевского судебного района Перми оштрафовал пенсионерку на 274,2 тыс. руб. Не согласившись с решением суда, она попыталась обжаловать его, но иск был оставлен без удовлетворения.