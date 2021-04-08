08 Апреля 2021
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Происшествия Челябинская область
плотина на реке Ольховка (2017) | Фото:http://www.skyscrapercity.com/

В муниципалитете Челябинской области введен режим ЧС из-за угрозы прорыва плотины

В Кизильском районе Челябинской области введен режим ЧС из-за угрозы прорыва Браиловской плотины.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района, при очистке водоотводного канала на Браиловской плотине от снега обнаружили, что неизвестные лица его засыпали щебнем. В связи с этим 7 апреля прошло экстренное заседании районной комиссии по ЧС.

"Во время паводка это с большой долей вероятности приведет к разрушению тела плотины и к затоплению поселка Браиловский", - отметили в мэрии.

В связи с этим было принято решение объявить режим ЧС на этой территории и немедленно приступить к ее ликвидации.

Кроме того, подано заявление в отдел полиции для установления причастных лиц.

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В муниципалитете Челябинской области введен режим ЧС из-за угрозы прорыва плотины

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Теги: ЧС, плотина, прорыв, администрация Кизильского района,



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