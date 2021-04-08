В Свердловской области стартовала перепись населения, перенесенная из-за ковида

В труднодоступных территориях Свердловской области стартовала перепись населения. Ранее ее перенесли из-за ситуации с ковидом.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, регион находится в числе первых в России, где переписчики организовали работу в отдаленных территориях уже в апреле. Перепись началась с поселка Островное Березовского городского округа, который имеет ограниченную транспортную доступность.

Как пояснили в Свердловскстате, данный поселок станет пилотным, где будет опробована и отработана работа переписчиков на планшетах. Все данные будут передаваться на съемных носителях, если не будет связи.

На Среднем Урале находится 65 труднодоступных населенных пунктов, которые расположены в девяти муниципальных образованиях – в Березовском, Верхнесалдинском, Гаринском, Ивдельском, Полевском, Сосьвинском и Тугулымском городских округах, а также в муниципальном образовании Алапаевское и Махневском муниципальном образовании. Перепись в них будет проходить до и даже после основного этапа, а все будет зависеть от транспортной доступности.

Стоит отметить, что из-за "коронавирусных" ограничений Всероссийская перепись населения была перенесена с 2020 года на осень 2021 года. Но в отдаленных территориях кампания уже началась.