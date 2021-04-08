08 Апреля 2021
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Происшествия Пермский край
(2004) |

В Прикамье рыбака убило током при ловле рыбы вблизи ЛЭП

Жителя Лысьвенского городского округа (Прикамье) убило током при ловле рыбы вблизи ЛЭП. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе филиала "Россети – Урала" – "Пермэнерго", мужчина нарушил правила электробезопасности и попал под напряжение.

Рыбак приблизился удилищем на недопустимое расстояние к проводам воздушной линии электропередачи 110 кВ, проходящей вблизи реки Лысьва. В результате он получил травмы несовместимые с жизнью. На место происшествия вызвана полиция. Личность погибшего устанавливается.

"Сегодня в распоряжении рыбаков имеются различные снасти, в том числе и удилища длиной от 4 до 12 метров. Если такую удочку поднять вверх, находясь под проводами воздушной линии электропередачи, этого может быть более чем достаточно, чтобы попасть под напряжение, – рассказывают филиала "Россети – Урала" – "Пермэнерго". – Опасность электричества состоит в том, что порой не требуется прямого контакта с токоведущими частями. Риск поражения возникает даже при приближении к ним на недопустимое расстояние, а материалы, из которых сейчас изготавливают удилища, могут являться отличным проводником электричества".

Напомним, что в местах пересечения ЛЭП с водоемами размещаются информационные плакаты. При переходе под линиями электропередачи необходимо складывать удилище, а ловить рыбу во время грозы категорически запрещается.

Энергетики призывают любителей рыбной ловли строго следовать правилам поведения вблизи энергообъектов, быть бдительными и осторожными.

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В Прикамье рыбака убило током при ловле рыбы вблизи ЛЭП

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Теги: удилище, электричество, рыбак, смерть



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