08 Апреля 2021
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Образование Санкт-Петербург
дети, кулинария, вкусный урок, лп (2021) | Фото: static.nevnov.ru, АО Комбинат социального питания Красносельского района

В петербургской школе прошел "вкусный урок"

Для детей провели увлекательный мастер-класс по приготовлению салата из овощей и лимонада.

В петербургской школе № 615 сотрудники комбината питания организовали для детей урок кулинарии. На мастер-классе ребят научили готовить овощной салат и цитрусовый лимонад. Секретами приготовления полезных блюд с учениками поделился шеф-повар АО «Комбинат социального питания Красносельского района». Предприятие занимается организацией завтраков и обедов в образовательном учреждении.

дети, кулинария, вкусный урок, лп(2021)|Фото: http://www.sh615.admiral.gov.spb.ru/news/vkusnyj_urok_ehto_zdorovo/2021-04-05-497

В ходе урока повар внимательно наблюдал за работой ребят, которые самостоятельно резали салат и делали лимонад из апельсинов, лимонов и минеральной воды. В школьной столовой, где проводился мастер-класс, строго соблюдались санитарные нормы. Помещение соответствовало требованиям по чистоте, а на поваре и учащихся были надеты фартуки, колпаки и перчатки.

По окончании мастер-класса ребята попробовали приготовленные блюда. На занятии они не только получили навыки приготовления полезной еды, но и познакомились с основами правильного питания. Именно на эту задачу ориентированы уроки кулинарии для петербургских школьников. Комбинаты проводят интерактивные мастер-классы, чтобы приобщить детей к здоровому рациону.

Аналогичное мероприятие состоялось и в школе № 335. Там шеф-повар АО «Комбинат социального питания Красносельского района» также показал ребятам, как быстро приготовить салат из овощей, чечевицы и сыра. А в петербургской школе № 16 пятиклассников научили готовить полезную пиццу. Мероприятие проводил тот же оператор питания. За стараниями ребят следил повар АО «Комбинат социального питания Красносельского района», он контролировал процесс приготовления итальянского блюда и давал детям ценные советы. Мастер-класс завершился совместным чаепитием.

дети, кулинария, вкусный урок, лп(2021)|Фото: static.nevnov.ru

«Детям полезно получать новые навыки, это способствует развитию, также дети привыкают к ответственности, могут помогать родителям в приготовлении блюд, это очень полезная практика. Нам хотелось бы и дальше участвовать в проведении подобных мастер-классов», — отметила заместитель директора по воспитательной работе в школе № 16 Ольга Кирьян.

В Петербурге за обеспечение школьников завтраками и обедами отвечает начальник Управления социального питания Алексей Барабанщиков. Он контролирует, чтобы работа операторов в образовательных учреждениях соответствовала нормам Роспотребнадзора. Благодаря тщательному мониторингу деятельности поставщиков сфера школьного питания в Северной столице заметно улучшилась. Профильные специалисты составляют для учащихся разнообразное меню и следят за соотношением в питании белков, жиров и углеводов. На комбинатах повара готовят блюда на современном оборудовании с использованием щадящих режимов кулинарной обработки. Благодаря сбалансированному рациону и поучительным мастер-классам дети постепенно осознают пользу правильного питания.

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В петербургской школе прошел "вкусный урок"

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Теги: вкусный урок, комбинат питания, мастер-класс, комбинат социального питания красносельского района



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