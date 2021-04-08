Мутировавшие штаммы коронавируса чаще всего попадают в Россию из Турции

Турция является единственной страной, откуда были завезены британский и южноафриканский штаммы коронавируса в Россию. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

По ее словам, в Турции заболеваемость выросла почти в четыре раза буквально за несколько недель. Ситуация там осложняется "очень и очень быстро", отметила Попова.

Как сообщалось, в России выделен 81 образец британского вида коронавируса и шесть южноафриканских, все случаи - завозные.

Также Попова сообщала, что в России выявлены разновидности коронавируса, которые имеют мутации, не схожие с теми, которые характерны для британского, южноафриканского и бразильского вариантов COVID-19.