08 Апреля 2021
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3D-модель вируса SARS-CoV-2. (2020) | Фото: visual-science.com

Мутировавшие штаммы коронавируса чаще всего попадают в Россию из Турции

Турция является единственной страной, откуда были завезены британский и южноафриканский штаммы коронавируса в Россию. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

По ее словам, в Турции заболеваемость выросла почти в четыре раза буквально за несколько недель. Ситуация там осложняется "очень и очень быстро", отметила Попова.

Как сообщалось, в России выделен 81 образец британского вида коронавируса и шесть южноафриканских, все случаи - завозные.

Также Попова сообщала, что в России выявлены разновидности коронавируса, которые имеют мутации, не схожие с теми, которые характерны для британского, южноафриканского и бразильского вариантов COVID-19.

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Мутировавшие штаммы коронавируса чаще всего попадают в Россию из Турции

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Теги: штамм, коронавирус, британский штамм, южноафриканский штамм



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