Базовой авиакомпанией для Челябинска может стать Red Wings

В аэропорту Челябинска завершилась реконструкция международного сектора. Сегодня губернатор Алексей Текслер осмотрел объект и провел совещание по вопросам его развития. В совещании принял участие гендиректор Red Wings, которая уже в ближайшие годы может стать базовой авиакомпании для Челябинска, передает корреспондент Накануне.RU.

Реконструкция началась в прошлом году – зал вылета международных линий расширили, установили новое оборудование, онлайн-табло и сидения. Сделали пристрой, где разместилась багажная лента. Алексей Текслер посмотрел паспортный и таможенный контроль после технического перевооружения.

На совещании по вопросам развития аэропорта Алексей Текслер сообщил о расширении географии полетов. Часть из них будет субсидироваться. К 1 мая терминал международных авиалиний уже будет готов открыть авиасообщение.

В этом году готовятся к открытию рейсы в Турцию, в том числе регулярный в Стамбул, в страны СНГ. Рассматривается вопрос об открытии рейса на Кипр и в Тайланд.

По словам представителя аэропорта, при снятии ковидный ограничений вся историческая программа полетов будет восстанавливаться.

Алексей Текслер сообщил о начале сотрудничества с Red Wings. В этом году в аэропорту Челябинска будет базироваться один самолёт авиакомпании, а уже в следующем году компания планирует расширить присутствие до пяти самолётов. Часть рейсов авиакомпании будут субсидироваться.

В настоящий момент компания открыла продажи по четырем маршрутам из Челябинска, поданы заявки ещё на пять.