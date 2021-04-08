Организаторы посвятили уральскую "Библионочь-2021" космонавту Юрию Гагарину

"Библионочь-2021" в Свердловской области будет посвящена 60-летию со дня полета Юрия Гагарина в космос. Для акции выбрана тема "Книга – путь к звездам" сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

К "Библионочи-2021", которая пройдет уже 24 апреля, присоединится свыше 750 областных, муниципальных, районных, сельских и поселковых библиотек. И в каждой из них пройдут свои мероприятия, посвященные науке и технологиям.

Акция пройдет в смешанном формате: онлайн и оффлайн. Многие из живых встреч можно будет посмотреть в прямой трансляции. Начало запланировано на 18.00. С полной программой мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте.