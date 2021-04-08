08 Апреля 2021
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Экономика В России Москва
ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию (2018) | Фото: Россия 1

"Пробуксовки, трудности": Путин собрал совещание по итогам выполнения двух предыдущих его посланий

Владимир Путин сегодня проводит совещание с правительством, посвященное выполнению посланий президента 2019 и 2020 годов.

"Мы с коллегами некоторыми уже работаем над посланием. В нем традиционно обозначаются стратегические ориентиры социально-экономического развития страны, важнейшие задачи. Важен именно системный подход, преемственность целей, постоянная настройка механизмов, которые есть в нашем распоряжении. Надо обсудить практические итоги, подвести черту", - рассказал президент.

"Речь идет о поддержке российских семей, повышение доступности жилья, цифровизации здравоохранения, обеспечении граждан льготными лекарствами, очень болезненная эта тема, у нас она из года в год переползает. О подключении школ к интернету. О стимулировании инвестактивности в экономике.

Мне бы хотелось обратить внимание: нужно оценить к каким качественным изменениям в жизни людей наша работа привела; какой получен эффект для развития городов, районов, территорий.

Если мера была эффективной, давайте ее продлим или расширим охват, как это было с материнским капиталом. Если эффект ограничен, давайте поправим то, что мы делали, сделаем механизмы более точными, более адресными", - отметил Путин.

"Нужно честно и напрямую сказать о том, что пока не удалось сделать. Где есть пробуксовки, трудности. Имею в виду темпы работы по вводу мест в яслях, поддержка индивидуального строительства, работу цифровых песочниц", - подытожил глава государства.

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"Пробуксовки, трудности": Путин собрал совещание по итогам выполнения двух предыдущих его посланий

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Теги: владимир путин, послание президента, итоги года



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