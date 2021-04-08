08 Апреля 2021
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Происшествия Центральный ФО Москва
Эдвард Бил (2021) | Фото: ютуб-канал &quot;Edward Bil&quot;

Блогер Бил собрался продать все свои машины, чтобы помочь пострадавшей в ДТП

Блогер Эдвард Бил после массового ДТП в центре Москвы собирается продать все свои машины, чтобы выплатить компенсацию пострадавшей.

"Мы обсуждали продажу всех моих машин. Может, миллионов пять с этого будет", – рассказал Бил Москве 24.

По его словам, он ехал со скоростью 80–90 километров в час и не понимает, как выехал на встречку.

Накануне Билу предъявили обвинение по делу о ДТП на Садовом кольце в Москве. Его автомобиль на большой скорости выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с несколькими машинами. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, угрожающем жизни.

Защита блогера утверждает, что его маневры были спровоцированы другими участниками движения. Также сообщалось, что он готов оказать материальную помощь пострадавшим.

Отметим, пострадавшей является консультант Госдумы Мария Артемова.

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Блогер Бил собрался продать все свои машины, чтобы помочь пострадавшей в ДТП

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Теги: эдвард бил, дтп



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