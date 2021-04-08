ЕР пока не включила главу Ульяновской области Морозова в федеральный список на выборах в Госдуму

В "Единой России" пока не принимали решение о включении Сергея Морозова в федеральный список партии на выборах в Госдуму. Также партия не предлагала губернатору Ульяновской области возглавить региональный список, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя секретаря генерального совета "Единой России".

Напомним, сегодня Морозов, находившийся на посту губернатора Ульяновской области более 14 лет, объявил об уходе в отставку по собственному желанию. Он заявил, что хочет продвигать интересы региона на федеральном уровне, поэтому будет баллотироваться в Госдуму на предстоящих в сентябре выборах.