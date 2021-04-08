08 Апреля 2021
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Экономика В России
коллаж, налог, налоги, самозанятый, налог для самозанятых граждан (2019) | Фото: Накануне.RU

Минфин: Налоговая нагрузка на россиян – одна из самых низких в мире

В Министерстве финансов России прокомментировали результаты опроса ВЦИОМ по поводу налогообложения в стране. 36% респондентов ответили, что считают действующие налоги чрезмерными.

"Налоговая нагрузка на граждан в России одна из самых низких в мире, при этом она практически не меняется и остается на одном уровне уже многие годы. Так, например, ставки НДФЛ в нашей стране составляют всего 13% и 15%, в то время как в других странах этот показатель достигает 35%. Стоит отметить, что действующая с текущего года ставка НДФЛ 15% распространяется только на доходы свыше 5 млн руб. в год и затрагивает незначительную часть населения страны. Большинство, как и раньше, уплачивает налог по ставке 13%", - говорится в сообщении пресс-служб Минфина.

В ведомстве отметили, что большое количество налоговых вычетов в России является социальной поддержкой граждан. Кроме того, в последнее время, по мнению Минфина, "удалось значительно снизить административные издержки налогоплательщиков благодаря развитию технологий и информационных сервисов налоговых органов".

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Минфин: Налоговая нагрузка на россиян – одна из самых низких в мире

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Теги: россияне, налоги, минфин



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