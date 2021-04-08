08 Апреля 2021
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Происшествия Свердловская область
подозреваемый задержанный наручники Серов (2017) | Фото: В.Н. Горелых

В Екатеринбурге судят банду, куда входил бывший сотрудник ОВД

Следственный комитет завершил работу по уголовному делу банды из Екатеринбурга, совершавшей преступления 20 лет тому назад.
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Как сообщили Накануне.RU в СК России, на скамье подсудимых оказались Александр Булаков и Михаил Поляков. Как было установлено следствием, в 2001-2002 годах имевший значительный криминальный опыт Булаков объединился с Поляковым, который с 1994 по 2001 годы занимал различные оперативные должности в территориальных органах внутренних дел. Также подельники привлекли еще одного человека, расследование дела которого сейчас продолжается.

Злоумышленники создали в Екатеринбурге организованную вооруженную группу, руководителем которой стал Булаков. Банда вела свою деятельность вплоть до его задержания в 2006 году, а ее члены использовали холодное и огнестрельное оружие, а также боеприпасы.

По материалам дела, в 2001 году Булаков организовал покушение на жизнь адвоката. Но убить правозащитника бандитам не удалось по независящим от них обстоятельствам – женщина сумела позвать на помощь.

Также в результате конфликта из-за начавшегося в 2005 году криминального раздела сфер влияния в автопарковочной сфере Екатеринбурга и стремлением Булакова получить контроль над этим бизнесом, сообщниками был убит отец местного предпринимателя. Тело мужчины с огнестрельным ранением головы было найдено в июле 2006 года около одного из домов в Верх-Исетском районе уральской столицы.

Преступления долго оставались нераскрытыми. В 2019 году следователям удалось установить причастность Булакова и Полякова к данным криминальным эпизодам.

В ходе следствия также была установлена причастность членов банды к незаконному обороту огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Сейчас уголовное дело участников группировки направлено на рассмотрение в суд.

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В Екатеринбурге судят банду, куда входил бывший сотрудник ОВД

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Теги: банда, суд, убийство, Екатеринбург



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