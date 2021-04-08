Песков: Россия готова к самым худшим сценариям в отношениях с США

Россия готова к самым худшим сценариям развития отношений с США, заявили в Кремле.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москву к этому вынуждают враждебность и непредсказуемость американской стороны, передает "Интерфакс".

Отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с оценкой главы МИД РФ Сергея Лаврова, назвавшего "тупой" политику США в отношении России, Песков отметил, что, "министр, как всегда, меток в своих формулировках".

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов и введения новых санкций. По данным издания Bloomberg , Белый дом примет такие меры в ответ на якобы вмешательство в выборы президента США и кибератаки на сети госструктур.

Напомним, после высказывания президента США Джозефа Байдена о российском президенте Владимире Путине, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов был приглашен в Москву. В МИД России заявили, что сроки возвращения посла зависят от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона.