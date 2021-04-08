08 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
студенты, ургэу, евразийский молодежный форум (2021) | Фото: пресс-служба УрГЭУ

Евразийский экономический форум молодежи пройдет в УрГЭУ и будет самым масштабным

Евразийский экономический форум молодежи, который традиционно проходит в Екатеринбурге на площадке УрГЭУ, в 2021 году обещает стать самым масштабным, передает корреспондент Накануне.RU. Мероприятия форума пройдут 20-22 апреля.

В пресс-службе УрГЭУ сообщили Накануне.RU, что уже более пяти с половиной тысяч участников зарегистрировались. Это студенты, школьники и молодые исследователи. Также 212 Экспертов и VIP гостей намерены принять участие, среди них — 26 послов иностранных государств и ректоры 36 вузов России, Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Турции, Белоруссии.

Еще одной изюминкой предстоящего ХI Евразийского экономического форума молодежи в УрГЭУ будет сеанс одновременной игры в шахматы, который проведет 16-ти кратный чемпион мира А.Е. Карпов.

шахматный турнир, ургэу(2021)|Фото: пресс-служба УрГЭУ

В программе мероприятий форума - 6 тематических конгрессов, 42 конкурса научно-исследовательских работ, из них 14 новых, открытые лекции ведущих российских и зарубежных экспертов.

Рабочие мероприятия форума должны завершиться Балом дружбы, где гости форума смогут познакомиться друг с другом ближе, обменяться контактами, насладиться шоу-программой, подготовленной специально для ЕЭФМ.

студенты, ургэу, евразийский молодежный форум(2021)|Фото: пресс-служба УрГЭУ

Естественно, организаторы форума учли все сложности эпидемиологической ситуации, было принято решение по максимум использовать возможности цифровых технологий и провести форум в совмещенном формате — очном и онлайн. Участники и спикеры получат доступ к облачным ресурсам УрГЭУ и смогут подключаться к интерактивным сессиям.

Напомним, инициатива организации ЕЭФМ возникла в 2000 год. В 2010 году прошел I ЕЭФМ «Диалог цивилизаций: гуманизация мировой экономики», объединивший 500 участников из 20 стран. Первый Форум стал дебютом формата ЕЭФМ – сочетание конкурсов научных и прикладных проектов, дискуссионных мероприятий и лекций ведущих экономистов и бизнесменов. Форум молодежи уже более десяти лет является площадкой для налаживания международных коммуникаций. За свою десятилетнюю историю Форум прошел большой путь и стал по-настоящему знаковым событием для города и области.

силин, ургэу(2021)|Фото: пресс-служба УрГЭУ

В 2019 году в юбилейном X ЕЭФМ «Россия − Азия − Африка − Латинская Америка: экономика взаимного доверия» приняло участие более 3 500 человек из 72 стран мира и 70 регионов России, представители 142 университетов со всего мира, 462 эксперта, более 500 школьников.

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Евразийский экономический форум молодежи пройдет в УрГЭУ и будет самым масштабным

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Теги: ургэу, евразийский экономический форум, карпов, сеанс одновременной игры в шахматы



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