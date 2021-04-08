08 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
Подтопление в Зеленой роще (2021) | Фото: facebook.com/vladimir.zlokazov

Жертва талого льда: мэр Екатеринбурга прокомментировал потоп в "Зеленой роще" 

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отреагировал на затопление парка "Зеленая роща". Отвечая на вопрос журналиста Накануне.RU, градоначальник связал случившееся с таянием льда и снега.

"Очень резкое потепление пошло, таяние. А дренажи будут негативно влиять на парковую зону. Все работы были выполнены строго в соответствии с проектом. Будем еще анализировать, как парк пережил зиму и в чем проблема: из-за погоды пошло затопление или по вине технологий", - ответил Орлов.

Также градоначальник заметил, что в Санкт-Петербурге в этот период парки вообще на время закрывают.

Напомним, "Зеленая роща" была открыта для жителей уральской столицы после реконструкции 16 октября, еще несколько месяцев благоустройство продолжалось, и официальное открытие состоялось 9 декабря. На работы потратили 130 млн руб.

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Жертва талого льда: мэр Екатеринбурга прокомментировал потоп в "Зеленой роще" 

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Теги: зеленая роща, потоп



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