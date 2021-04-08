Жертва талого льда: мэр Екатеринбурга прокомментировал потоп в "Зеленой роще"

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отреагировал на затопление парка "Зеленая роща". Отвечая на вопрос журналиста Накануне.RU, градоначальник связал случившееся с таянием льда и снега.

"Очень резкое потепление пошло, таяние. А дренажи будут негативно влиять на парковую зону. Все работы были выполнены строго в соответствии с проектом. Будем еще анализировать, как парк пережил зиму и в чем проблема: из-за погоды пошло затопление или по вине технологий", - ответил Орлов.

Также градоначальник заметил, что в Санкт-Петербурге в этот период парки вообще на время закрывают.

Напомним, "Зеленая роща" была открыта для жителей уральской столицы после реконструкции 16 октября, еще несколько месяцев благоустройство продолжалось, и официальное открытие состоялось 9 декабря. На работы потратили 130 млн руб.