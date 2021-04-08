08 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
Доступный low impact (2021) | Фото: екатеринбург.рф

В Екатеринбурге стартовал проект по экологической грамотности "Доступный low impact"

В Уральской столице стартовал проект по экологической грамотности "Доступный low impact", направленный на продвижение среди горожан ценностей осознанного потребления.

Как рассказала Накануне.RU автор проекта, член Совета студенческой и работающей молодежи Екатеринбурга Татьяна Мезенцева, уральцы смогут познакомиться с тонкостями сортировки отходов, посетить "Немузей мусора" и принять участие в эко-викторине. Бонусом для участников станут эко-призы за победу в викторине и конкурсах.

"Мы молодые и активные, нам не хочется скучных лекций, поэтому "Доступный low impact" планируется провести в легкой обучающе-игровой форме. Участники будут работать в командах, сплотятся и, возможно, сами придумают что-то еще более полезное, чтобы спасти нашу планету от экологической катастрофы. Нам очень хочется, чтобы вся та информация, которую узнают горожане, не осталась в одном дне, а продолжила охватывать все большее количество умов", - рассказала Татьяна.

Мероприятия продлятся с 10 апреля по 1 мая 2021 года. Участниками экскурсии, которая пройдет по ул. Антона Валека, 12, могут стать граждане в возрасте от 14 до 35 лет. А до 17 апреля среди екатеринбуржцев пройдет онлайн-конкурс по сбору отходов и поделок из мусора, по итогу которого будет определено и награждено по три победителя в каждом направлении.

17 апреля на базе коворкинг-центра "Родонит" (ул. Академика Шварца 8/3) также стартует эко-викторина в формате "Что? Где? Когда?". Команды по 5-6 человек в возрасте от 14 до 35 лет смогут получить баллы за каждый правильный ответ, после чего будут награждены эко-призами. Прием заявок на участие уже стартовал и продлится до 10 апреля.

Не забыли организаторы и о братьях наших меньших. 24-25 апреля состоится благотворительная акция по сбору текстиля приюту для животных. Место сбора будет озвучено позже, однако, по словам Татьяны Мезенцевой, он также состоится в центре "Родонит".

Найти больше информации о проекте можно в социальной сети ВКонтакте с хештегами #длякаждого, #чистыйЕкб #ЗеленыйЕкб #мояПланета #немузеймусора #яКапля #lowimpact #zerowest.

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В Екатеринбурге стартовал проект по экологической грамотности "Доступный low impact"

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Теги: экология, викторина, экскурсия, Екатеринбург, проект



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