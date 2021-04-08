Губернатор Ульяновской области Морозов подал в отставку

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку по собственному желанию. В обращении к жителям региона он заявил, что собирается баллотироваться в Госдуму на предстоящих выборах, чтобы продвигать интересы области на федеральном уровне. Он также сообщил, что руководить регионом должна более молодая команда. Сам он находился на посту губернатора более 16 лет.

"Полагаю, что, работая на благо жителей области в Госдуме, смогу принести больше пользы и эффективнее продвигать на федеральном уровне проекты развития региона. Именно желанием сосредоточиться на продвижении интересов жителей региона в федеральном парламенте и обусловлена моя просьба к главе государства о добровольной отставке с поста губернатора", - заявил Морозов.

В Кремле пока не прокомментировали отставку ульяновского губернатора, кто станет врио главы региона – пока неизвестно.

Отметим, что это уже вторая за два дня добровольная отставка главы региона. Накануне ушел в отставку глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол.