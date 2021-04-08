08 Апреля 2021
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Общество В России
(2004) |

Гинцбург: В вакцинах людям вводят не белок, а ген

Директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург признал, что во всех вакцинах от коронавируса, которые применяют в мире, людям вводят не белок, а ген. Соответствующее видео появилось в сети, где он рассказывает это в присутствии главы "Сбера" Германа Грефа.
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Гинцбург рассказал, что в случае вакцин Moderna и Pfizer ген вводится в виде РНК, в случае "Спутник V" и AstraZeneca этот - в виде ДНК.

Ранее некоторые эксперты высказывали предположение, что новые генно-инженерные вакцины могут изменять геном человека. Гинцбург заверил, что "Спутник V" не может влиять на геном и другие вещи, связанные с изменением наследственного материала. Однако, как отмечал член президиума исполкома Пироговского движения врачей России, д.м.н. профессор Павел Воробьев, это необходимо доказать, так как новые технологии недостаточно проверены. Возможно, они и перспективны, но они были запущены в производство без общественной экспертизы.

Как сообщалось, в США уже изменили само понятие вакцины, включив в него генетическую составляющую. Ряд докторов отмечают, что это не вакцины в традиционном понимании, а совершенно новые препараты, которые напоминают медицинские устройства.

"Moderna ранее никогда не использовала на людях модифицированную генную терапию на основе мРНК, потому что все опыты на животных в 2000-х годах были крайне неудачными. Это именно генная терапия организма синтетической векторной РНК, которая проникает в ваши клетки и начинает производить протеины шипов коронавируса, на которые затем ваш же организм должен выработать иммунный ответ", - заявил основатель и руководитель оздоровительного центра в Техасе доктор Стивен Хотце.

В марте 80 видных европейских врачей призвали Европейское медицинское агентство остановить вакцинацию из-за многочисленных побочных эффектов и недостаточной изученности новых технологий.

"Существуют серьезные опасения, что одобрение вакцин COVID-19 было преждевременным и безрассудным, и что введение вакцин представляет собой эксперименты на людях", – говорится в заявлении медиков.

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Гинцбург: В вакцинах людям вводят не белок, а ген

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Теги: вакцина, гинцбург, ГМО



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