Орлов объяснил странную отмену конкурса по Краснознаменной группе

Градоначальник Екатеринбурга Алексей Орлов ответил на вопрос о возвращении Краснознаменной группы. Ранее при странных обстоятельствах был отменен конкурс на восстановление исторической стелы, так как, по данным мэрии, на выполнение работ никто не заявился.

По заверениям Орлова, прежде чем вернуть Краснознаменную группу, нужно выделить 60 млн руб. на ремонт гидротехнического сооружения на Плотинке.

"Конкурс не состоялся. Сейчас Краснознаменная группа лежит на предприятии. То место, где установлена Краснознаменная группа, это гидросооружение. В 1974 году не было федерального закона, который появился в 2004 году. Необходимо провести полный комплекс работ. Без ремонта ГТС проводить работы опасно. Это нарушение федерального закона. 60 млн руб. нужно на ремонт гидротехнического сооружения. Мы этим вопросом занимаемся. Тут сложность с отбором подрядчика", - отметил мэр.

Глава города будет просить депутатов при утверждении бюджета включить такую строку расходов.

Напомним, отмена конкурса вызвала вопросы у ветеранов, которые выразили недоумение тем, что восстановление монумента задерживается.

Памятник был варварски демонтирован в ночь с 25 на 26 января 2013 года по распоряжению мэрии уральской столицы и без какого-либо согласования с горожанами. Размещенный на нем Орден Ленина, которым Свердловск наградили за вклад в Победу, эта участь постигла еще раньше, в 2009 году. Последние несколько лет власти Екатеринбурга обещают вернуть Краснознаменную группу на ее место, однако пока этого не произошло. По последним данным, возвращение группы должно состояться в 2021 году.