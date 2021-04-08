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Политика Сибирский ФО В России
Анатолий Быков (2020) | Фото: bykov.info

Находящийся в СИЗО бизнесмен Анатолий Быков будет баллотироваться в Госдуму

Бизнесмен Анатолий Быков, находящийся в красноярском СИЗО, собирается идти на выборы в Госдуму как самовыдвиженец по Дивногорскому одномандатному округу, в котором он уже выдвигал свою кандидатуру.

В Instagram бизнесмен написал, что ожидает столкновения "с беспрецедентными препятствиями, которые будут искусственно создаваться из-за боязни действующей власти".

"Я хочу показать, как в нашем правовом демократическом государстве работает наша Конституция и реализуется выборное законодательство, в котором черным по белому закреплено право каждого избирать и быть избранным!" – написал Быков.

Быкова обвиняют в организации двойного убийства, сам он вину не признает. Дело будет рассматривать суд присяжных 12 апреля.

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Находящийся в СИЗО бизнесмен Анатолий Быков будет баллотироваться в Госдуму

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Теги: анатолий быков, сизо, суд, выборы в госдуму



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