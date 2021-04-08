08 Апреля 2021
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Общество В России
Роскомнадзор (2013) | Фото:

Роскомнадзор рекомендовал отказаться российским пользователям от Zoom

Роскомнадзор порекомендовал российским пользователям переходить на отечественные аналоги видеосервиса Zoom.

"Рекомендуем российским пользователям активнее переходить на использование отечественного программного обеспечения", - цитирует РБК пресс-службу ведомства.

В Роскомнадзоре считают, что использование иностранных сервисов чревато для российских госкомпаний риском утечек данных.

"Несмотря на то, что американская компания Zoom Video Communications официально не подтвердила отказ от обслуживания клиентов в России, использование нашими компаниями и госорганами зарубежных сервисов всегда будет нести как риски отказа в обслуживании со стороны администраций иностранных платформ, так и утечек по их вине данных наших граждан и компаний", - отметили в РКН.

Ранее в Zoom сообщили, что от продаж аккаунтов российским госструктурам и компаниям отказался дистрибьютор, но пользователи из числа государственных могут подключаться напрямую у Zoom. В данный момент компания пересматривает свою политику в отношении государственных пользователей в России, чем это закончится – неизвестно.

Ранее Роскомнадзор рекомендовал российским СМИ отказаться от использования платформы YouTube и перейти на отечественные аналоги видеохостинга, потому что американская компания забанила несколько аккаунтов прогосударственных СМИ.

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Роскомнадзор рекомендовал отказаться российским пользователям от Zoom

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Теги: роскомнадзор, zoom, сервис



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